Девять кубанских школ вошли в число лучших в России

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Рейтинг образовательных учреждений подготовил Московский центр непрерывного математического образования при содействии Минобра России.

Всего специалисты выбрали 500 учебных заведений, продемонстрировавших высокие образовательные результаты в 2016-2017 учебном году. Оценивались итоги экзаменов после 9 классов, результаты региональных и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, участие учеников во Всероссийских проверочных работах. Учитывалось также количество детей в школе и конкурсный отбор.

В рейтинг вошли девять учебных заведений Кубани. Это краснодарские гимназии № 25, 36, 69 и 92, лицей № 90, школа № 101, новороссийские Технико-экономический лицей и школа № 40, а также лабинская школа № 9.

Лучшим в России признан президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге, второе место занял Республиканский лицей для одаренных детей Саранска, третье место досталось московской школе №179.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края