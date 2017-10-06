Липецкий опыт. Как это было

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В 50-е годы прошлого века школа № 3 Липецка стала известна всей стране, и в нее началось паломничество учителей. А причиной тому была революция в школьном образовании, которую устроил директор школы Константин Александрович Москаленко.

История нынешнего Лицея №3 имени К.А.Москаленко началась еще тогда, когда он не был лицеем. Был у нас в городе построен завод "Свободный Сокол", а школа создана была для обучения детей работников завода. Отдельное здание у школы появилось в 1935 году. Как и все учебные заведения, она понемногу росла и расширялась, принимая все больше детей и расширяя педагогический состав.

В годы Великой Отечественной Войны родители боялись отпускать учеников на уроки, поскольку вышло так, что неподалеку от школы произошла бомбардировка. На какое-то время занятия были приостановлены, но потом возобновились. Со временем школа переехала в новое здание, а в старом сейчас находится МБОУ СОШ №28.

В конце 50-х годов ХХ века произошло событие, которое изменило школьную жизнь раз и навсегда: в ней появился Константин Александрович Москаленко, человек, которому был небезразличен тот факт, что время урока расходуется неэффективно. Москаленко отметил, что уроки были не оптимизированы, и все процессы разделены и обособлены. По сути, учитель на уроке в то время просто рассказывал материал, учащиеся его слушали, а потом проводился опрос. Закрепление материала, проверка усвоения? Не слышали о таком. Результаты таких уроков были плачевные: уровень знаний был низким, усвояемость нулевой, Около 15% учащихся оставались на второй год по результатам итоговых проверок, а 40% просто бросали учебу, не окончив семи классов.

Что же сделал Москаленко?

Он опробовал гуманные технологии, методы и приемы обучения. Так, он превратил урок в целостный процесс, ввел поурочное оценивание. По его замыслу, теория не должна была отрываться от практики, а материал должен был подаваться именно в том темпе, в каком учащиеся могут его воспринимать. Разумеется, такой подход требовал намного более серьезной подготовки к уроку и использования наглядных материалов, но результат стоил того: все те вещи, которые сейчас нами воспринимаются как абсолютно естественные и неотъемлемые от процесса обучения, тогда были настоящей инновацией и кардинально изменили не только усвоение материала, но и результаты: учащиеся перестали быть реципиентами, они стали активными участниками процесса познания, а значит, им захотелось учиться, и они стали получать от этого удовольствие. Итоги своей работы Константин Александрович собрал в статье «Как должен строиться урок», которая произвела фурор на территории Советского Союза и положила начало паломничеству учителей из других регионов в Липецк.

Всё то, что ввёл Москаленко - субъект-субъектные отношения, структурное усвоение материала, фронтальный опрос, творческие задания - всё это сейчас воспринимается как нечто само собой разумеющееся, иначе и быть не может. Однако, если мы углубимся в историю педагогики, то увидим, что урок сейчас и урок «когда-то тогда» - это огромная разница. Вспомните, например, что Ян Амос Коменский прославился в первую очередь тем, что ввёл классно-урочную систему, без которой сейчас школы не могут обойтись.

Главный вывод, который мы можем сделать из Липецкого опыта, заключается в том, что если существующая система неэффективна, то не надо бояться её менять. Поэтому и я призываю вас, дорогие коллеги, не бойтесь порой экспериментировать, ведь ценность учителя заключается не в слепом следовании написанному на бумажке, а в способности подойти нестандартно, увлечь, подать материал так, чтобы он заинтересовал и запомнился. Кто знает, может, однажды и про вас будут писать в учебных пособиях для молодых педагогов

Ну а я рада, что работаю в школе, где была внедрена столь инновационная по меркам тех времен методика. Именно поэтому лицей, в котором я работаю, носит имя Константина Москаленко, видного деятеля отечественной педагогики.

Источник: https://pedsovet.org/beta/article/lipeckij-opyt-kak-eto-bylo