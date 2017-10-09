13 октября – посвящение в кадеты

/Образование/

13-го октября в России проходит День в музее для российских кадет. Для них каждый год по всей стране несколько сотен музеев бесплатно открывают двери. Акция проходит по инициативе Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества.

К этой дате в нашем вузе приурочили посвящение в кадеты воспитанников первого на Кубани Музыкального кадетского корпуса. Оно пройдет в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко (Красная, 15). Воспитанники корпуса дадут торжественное обещание кадет, получат удостоверения и аксельбанты. После церемонии посвящения в кадеты и поздравлений ребят ждет экскурсия по одному из старейших художественных музеев на Северном Кавказе.

Напомним, что третий в России и первый на юге страны Музыкальный кадетский корпус открылся 4 сентября на базе Краснодарского государственного института культуры. Корпус создан по инициативе Министерства культуры РФ для подготовки специалистов с гуманитарно-музыкальным образованием, в основе которого лежат исторические принципы кадетского воспитания и этики, патриотизм, служение Родине. Двадцать воспитанников первого набора получают здесь не только среднее, но и музыкальное образование, обучаются игре на ударно-духовых инструментах, а также углубленно изучают несколько иностранных языков, литературу и историю, основы права и мировой художественной культуры, правила этикета. Преподают воспитанникам заслуженные артисты России и Кубани, лауреаты международных конкурсов, кандидаты наук.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры