Дмитрию Медведеву присвоили степень почетного доктора Университета Мухаммеда V

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Университет имени Мухаммеда V – одно из крупнейших высших учебных заведений Марокко, созданное Королём Мухаммедом V в 1957 году, вскоре после обретения королевством независимости.

Университет объединяет пять научно-исследовательских институтов, две высшие школы, три профессионально-технических училища и восемь факультетов, которые расположены в Рабате и других городах Марокко. Профессорско-преподавательский состав вуза насчитывает более 2500 человек, обучение проходят более 55 тысяч слушателей. Университет готовит специалистов в следующих областях: гуманитарные и точные науки, юриспруденция, экономика, социология, промышленность и медицина. На его базе действуют более 50 специализированных клубов и ассоциаций. Университет имени Мухаммеда V участвует в программе обмена студентами «Аверроэс», в которую входят 20 университетов из стран Европы и Магриба, а также 74 ассоциированных члена. Университетом заключено более 150 двусторонних соглашений в данной области с различными зарубежными вузами, включая Россию.