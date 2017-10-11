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10 октября в Новороссийском институте (филиале) МГЭУ прошли мероприятия в рамках Всемирного дня психического здоровья. Программа мероприятий была разработана заранее на кафедре психологии и общих гуманитарных дисциплин и включала в себя:

- Интерактивную лекцию «Психология окружающей среды», которую провела со студентами групп 2-3 курсов Золотова А.Н., к.м.н., врач-психиатр Новороссийского филиала ГБУЗ «Геленджикский психоневрологический диспансер №3»;

- Открытое практическое занятие в группе 1 курса направления обучения «Психология» «Психическое благополучие и здоровье через активное восприятие информации» (провела доцент кафедры Лебедева Н.Г. в группе Пс-17);

- Интерактивные формы взаимодействия со студентами разных направлений обучения подготовили и провели студенты выпускного курса направления обучения «Психология»: Король Анна «Тренинг «Групповая техника психологической самопомощи с использованием аутогенной тренировки» ; Дрожжина Кристина «Интерактивная лекция «Влияние стресса на здоровье человека и использование методов арттерапии для его профилактики»; Чурилов Артем «Тренинг «Психологическая совместимость как фактор психического здоровья»; Кретов Даниил «Тренинг в группе «Психологическое здоровье человека и психосоматика». Студенты-психологи продемонстрировали свои профессиональные знания и умения в использовании групповых методов психологической работы, а студенты –первокурсники, в свою очередь, получили информацию о способах профилактики психических деприваций и возможностей управления ими.