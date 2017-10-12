На Кубани реализуется проект «Шахматы в школе»

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К нему уже присоединились 35 школ края, в будущем их число увеличится до 175.

Сегодня первые школы края уже получили необходимое пособие и инвентарь. Так наш регион поддержал инициативу Минобрнауки России.

Ранее руководитель ведомства Ольга Васильева заявляла, что разработанный проект «Шахматы в школу» – это программа внедрения обязательных занятий по шахматам, которая должна быть реализована в течение ближайших двух лет.

Планируется, что играть в черно-белые фигуры школьники будут раз в неделю.

В нашем регионе проект «Шахматы в школе» реализуется при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Как отметила замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева, все школы, участвующие в проекте, получат методическое пособие, оно поможет педагогам в работе. А для школьников подготовлены специальные рабочие тетради, которые сделают эту игру для них занимательной.

К слову, на Кубани не просто будут проводиться шахматные уроки. В будущем планируется организовать конкурсы – на лучшее преподавание игры и самого сильного шахматиста.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края