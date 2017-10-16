Сотрудники ГИБДД проводили лекцию с учащимися техникума

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В Новороссийском колледже строительства и экономики прошел день отделения. В этот раз сотрудники ГИБДД проводили лекцию с учащимися , которые в будущем получат специальность автомехаников, а значит , от них в полной мере будет зависеть техническое состояние транспортных средств и безопасность на дорогах.

Инспектора ГИБДД обратили внимание слушателей, что дорожно-транспортные происшествия происходят не только по вине водителей или пешеходов, но и по техническим неисправностям автомобилей. Привели примеры, когда невнимательность водителей к своим «железным коням» стали причиной трагедий. В тоже время, особое внимание студентов было обращено на необходимость личной дисциплинированности при переходе проезжей части и использовании световозвращающих элементов в темное время суток.

Завершилась беседа показом видеороликов, в которых наглядно показаны нарушения правил дорожного движения с разбором каждого отдельно, разъяснена административная ответственность за то или иное правонарушение.