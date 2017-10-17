Курсанты ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова стали призерами конкурса «Моя законотворческая инициатива»

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С 11 по 13 октября 2017 года курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».

По результатам проведенного конкурса курсант 4 курса направления подготовки «Юриспруденция» Николенко Екатерина заняла 1 место в секции «Молодежная политика» с темой «Правовые аспекты противодействия с деятельностью «Групп смерти», а курсант 2 курса Амбарцумов Саро занял второе место в секции «Социальная политика» с темой «Правовое регулирование рынка ритуальных услуг: тенденции и перспективы развития законодательства».

Справка

Учредителями и организаторами Конкурса являются Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». Основной целью проведения Конкурса является привлечение молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности; выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов и других значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных инициатив.

Конкурс проводится два раза в год, в три тура:

- первый тур — отборочный, проводится образовательными учреждениями, научными организациями, органами власти, другими поименованными выше лицами самостоятельно;

- к участию во втором туре – Всероссийском заочном конкурсе – допускаются работы, прошедшие предварительный отбор и рекомендованные организаторами первого тура для дальнейшего участия в конкурсе;

- третий тур — заключительный, проводится в форме очного форума в виде защиты готового проекта перед экспертным советом и другими участниками мероприятия.