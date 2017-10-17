13 октября 1900 года увидела свет главная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений»

/Образование/

13 октября 1900 года вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». В ней Фрейд впервые разъяснил ключевое понятие психоанализа – «бессознательное». На сегодняшний день специалисты далеко продвинулись в исследовании снов, рассказал в эфире радио Sputnik клинический психолог, психотерапевт Артур Гараганов. По его словам ученые за 117 лет сильно подкорректировали теорию Фрейда.

«Есть старая теория Фрейда, которой уже более 117 лет, что наши сны связаны с нашими желаниями. Но его ученики, последователи постепенно отходили от этой теории. На сегодняшний день и нейрофизиологи, и нейропсихологи приходят к выводу, что наши желания не связаны с нашими образами и нашими снами. Теорию подкрепляет только то, что мы ориентированы на будущее. То есть то, что мы желаем, обычно лежит в будущем относительно настоящего дня для нас. При этом наши сны не всегда будут рассказывать нам про наше будущее. Это относится только к отдельной истории вещих снов, которые могут как-то подсказать или предсказать символами или образами то, что может с нами произойти. Что касается желаний, это - непереработанная эмоция, которая еще четко не сфокусирована. Мозг все фиксирует, впитывает как губка, и в какой-то момент образы могут проявляться. В основном, они связаны с событиями, ощущениями и обрывками информации. Это может произойти в течение нескольких дней, по статистике, у женщин в 2 раза чаще, чем у мужчин. Женщины более эмоциональны, их мозг воспринимает окружающую действительность совершенно иначе. Если говорить о вещих снах, практика в большей степени показывает, что действительно бывают сны, которые мы в психологии называем «сны, которые могут рассказать нам что-то о нашем будущем». Это чаще всего происходит за счет символизма. Это может быть какой-то символ, образ, и мозг может его дешифровать. Такие сны снятся чаще всего в периоды значимых жизненных событий. Бессознательное не дремлет. Мозг работает, когда мы спим. Он старается переработать информацию, и подсказывает нам мудрый выход. В фазе пробуждения мы начинаем связывать это с логикой, искать ответ. Начинаем видеть в окружающей реальности похожие аналогичные знаки. Придумываем, дорисовываем картинку – это свойственно человеческой психике. Сейчас в интернете масса сонников, в которых можно прочитать абсолютно разные значения. Собирательный образ, который цепляет вас в сновидении, имеет значение. Но расшифровывать его должен сам человек. Нужно осознать, понять, какая эмоция стоит за символом», – рассказал психолог.

А вот связывать цветные сновидения с шизофренией – это заблуждение, - отметил специалист.

«Про цветные сны могу сказать, что они насыщенны эмоциями, определенными переживаниями, будь то вина или обида. Во сне при возбуждении разных участков коры головного мозга возникает нечто наподобие цвета. Поскольку мы не можем пережить эмоцию во сне, это переходит в игру цветов, чтобы придать сюжету эмоциональную наполненность. Не встречал на практике, чтобы это было связано с шизофренией – там другие образы, искажения картин, пропорций. Много популярных статей, предлагают образовательные программы, чтобы научиться управлять снами. Это возможно. Все начинается с того, насколько хорошо мы можем высыпаться. Режим и распорядок дня важен, чтобы мы правильно входили в фазу, в сновидение и правильно выходили из него. Будильник может выдернуть вас из какой-то важной части сновидения, и это будет достаточно тяжело, день будет казаться не таки ярким. В первую очередь мы обучаем правильному засыпанию, правильному пробуждению, когда можно даже без будильника проснуться за 5 минут до нужного времени. Этим можно управлять. Многие люди делают это бессознательно и автоматически. Можно ли программировать себя на определенное сновидение – да, это удается, но здесь срабатывает эффект самовнушения, самонастройки. Когда мозг начинает в состоянии бодрствования или легкой расслабленности фокусироваться на определенном сюжете, чаще всего этот сюжет может переноситься в формат сна. Многие делают это для того, чтобы оказаться рядом с известным киноактером или придумать свой новый мир, альтернативную реальность. Детям и пожилым людям снятся абсолютно разные сны. Детям снятся сны, которые в большей степени связаны с моторикой, с двигательной активностью, это связано с развитием мозга. Пожилые люди меньше видят сны, когда они летают или активно двигаются. Их сновидения менее яркие. Они видят в большей степени сюжет и запоминают его. Основные отличия – динамика, цвет, подвижность, эмоциональное переживание. Специалисты продвинулись в исследовании снов. Классические работы лежат в основе, о них помнят, к ним обращаются, их изучают. Новые исследования работают благодаря тому, что есть исследования, как работает наш мозг. Ученые и нейрофизиологи внимательно относятся ко снам. На сегодняшний день еще довольно много вопросов, почему именно так происходят те или иные процессы», – считает эксперт.