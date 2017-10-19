Президентская библиотека подготовила цикл вебинаров к 100-летию Октябрьской революции

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К 100-летию Октябрьской революции Президентская библиотека подготовила серию вебинаров, которые познакомят слушателей с многочисленными материалами из электронного фонда библиотеки, раскрывающими тему поворотного для страны года.

Вебинар «Октябрь 1917: взгляд сквозь столетие» откроется 17 октября 2017 года в 10:00 по московскому времени первой частью «До Октября». Речь пойдет о документах, касающихся событий от июльского восстания в Петрограде.

24 октября 2017 года выйдет вторая часть вебинара – «Переворот», посвящённая непосредственно Октябрьской революции. Участники увидят документы, проливающие свет на агитационную партийную деятельность среди заводских рабочих, подготовку и реализацию плана восстания. Воссоздать события помогли архивные дела из фонда Совета народных комиссаров РСФСР, протоколы заседаний Петроградского военно-революционного комитета.

Особый акцент будет сделан на воспоминаниях участников революции из разных уголков страны и на книгах, описывающих торжественное празднование годовщин революции начиная с 1918 года. Благодаря материалам, содержащим анализ значения революции для всего мира и мысли политических деятелей разных стран об этих событиях, слушатели семинара смогут почувствовать политическую атмосферу времени.

Цикл онлайн-семинаров на тему «Октябрь 1917: взгляд сквозь столетие» стал логическим продолжением первого в этом году тематического вебинара Президентской библиотеки, посвящённого Февральской революции. Участников мероприятия познакомили с разнообразными источниками, связанными со свержением царской власти и переломом политического курса страны, – архивными документами (телеграммами, письмами членов Временного правительства), историческими очерками, воспоминаниями участников (П. Н. Милюкова, М. В. Родзянко), документальными фотографиями.

Раскрытие фонда – одна из ключевых и приоритетных задач Президентской библиотеки. Практика проведения подобных информационно-методических вебинаров была введена в 2015 году. Онлайн-семинары помогают ориентироваться в материалах электронного фонда Президентской библиотеки, который насчитывает более 550 тысяч единиц хранения. На сегодняшний день проводятся вебинары как для новых партнёров, ориентированные на знакомство с ресурсом, так и лекции для специалистов уже действующих центров удалённого доступа.

Анонсы предстоящих вебинаров и сведения о прошедших мероприятиях содержатся в разделе «Центры удалённого доступа» интернет-портала Президентской библиотеки. Принять участие в онлайн-семинарах можно с помощью системы видео-конференц-связи или WebEx, также можно посмотреть закрытую трансляцию на портале. Для этого необходимо заранее оформить заявку, бланк которой находится в разделе, и направить ее по адресу biblograf@prlib.ru. На указанный адрес также можно послать запрос на предоставление материалов уже состоявшихся мероприятий.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки