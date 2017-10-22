Представители ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова приняли участие в конференции «Глобальные перспективы в морском образовании»

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В г. Варна (Болгария), на базе военно-морской академии имени Николы Ваптцарова прошла 18-я ежегодная генеральная ассамблея международной ассоциации морских университетов и конференция, приуроченная к ней. Конференция «Глобальные перспективы в морском образовании» объединила ученых, педагогов и других специалистов, работающих в морской отрасли со всего мира для обсуждения актуальных вопросов морского образования и перспектив его дальнейшего развития.

ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова представляла доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры иностранных языков, директор Центра международного образования ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова Макашина Ирина Илхамовна . Она представила презентации по трём докладам, подготовленным пятью авторами:

д.п.н., профессор Макашина Ирина Илхамовна;

д.т.н., профессор Файвисович Александр Викторович;

к.т.н., доцент Маричев Игорь Васильевич;

к.э.н., доцент Филатова Евгения Валентиновна;

доцент Трущенко Ирина Николаевна.

Все представленные доклады были посвящены вопросам организации дистанционного образования и системе оценки его качества.