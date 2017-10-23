Минобрнауки просят ввести в школьную программу курс «Нравственные основы семейной жизни»

/Образование/

Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС) предлагает ввести в школьную программу обязательный предмет «Нравственные основы семейной жизни». С соответствующим предложением организация выступит в ходе рабочей встречи с представителями Министерства образования и науки в пятницу, 20 октября. Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с RT отмечает, что сейчас этот курс уже есть в некоторых школах.

Чаще всего его проводят в форме факультативов, которые можно посещать по желанию. По её словам, необходимо сделать этот предмет обязательной дисциплиной во всех российских школах, так как с помощью него российские школьники научатся правильно строить взаимоотношения в семье и быть хорошими родителями.

«Эта дисциплина будет учить нравственности и ответственности, строить отношения с противоположным полом, мальчикам будут рассказывать, как быть отцами, девочкам — матерями. Это то, что каждый родитель хочет дать своему ребёнку, но не каждый может», — объясняет она.

Сообщает официальный сайт Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС).

Источник: Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС)