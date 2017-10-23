Президент Республики Хорватия Колинда ГРАБАР-КИТАРОВИЧ стала почетным доктором наук Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова

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В рамках официального визита в Россию Российский экономический университет РЭУ имени Г.В.Плеханова посетила Президент Республики Хорватия госпожа Колинда Грабар-Китарович. Во время визита в университет хорватская делегация познакомилась с историей и традициями первого экономического вуза страны.

Как признал ректор РЭУ имени Г.В.Плеханова Виктор Гришин: «Хорватия – очень интересный партнер для России не только с точки зрения экономического сотрудничества, но и в области академического взаимодействия, которое поможет устанавливать эффективные связи между странами, несмотря на политические вызовы. Гарантом этого является исключительно результативные переговоры с президентом Путиным на прошедшем форуме».

Президент Хорватии приняла участие в заседании ученого совета университета, повестка которого включала два вопроса: присвоение звания почетного доктора наук госпоже президенту Колиндае Грабар-Китарович и подписание соглашения о запуске программы двойного диплома между Российским экономическим университетом и Загребской школой экономики и менеджмента (Хорватия).

После присуждения звания Почетного доктора наук РЭУ им Г.В.Плеханова в своей речи госпожа президент подчеркнула значение международного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере в условиях стремительного технологического развития и политических вызовов. Особое внимание президент уделила роли инновационной экономики, отметив, что финансовые инструменты, инструменты производства и технологии, усложняясь, уже не требуют большого количества рабочего персонала. «При этом возрастает потребность в людях, способных принимать решения. Необходимо обучать и воспитывать людей, способных к управлению сложными информационными системами и программами. Важную роль в этом играет экономическое сотрудничество между государствами – так как именно на основе партнерства можно создать сильную экономику и инновационное производство. Тем более значимо то соглашение, которое мы сегодня достигнем в области академического сотрудничества двух стран», подытожила госпожа Колинада Грабар-Китарович, открыв процедуру подписания договора о программе двойных дипломов между РЭУ им. Плеханова и Загребской школой экономики и менеджмента.

Ректор РЭУ Виктор Гришин, пояснил, что это сотрудничество уже имеет свою историю, а новое соглашение будет способствовать подготовке управленческих кадров в условиях цифровой экономики и роботизации. В рамках договора предполагается сформировать общий учебный план, в котором студенты часть курса будут проходить в Хорватской Республике, а часть – в России.

Ректор Загребской школы экономики и менеджмента, доктор Джуро Нявро отметил, что в рамках академического сотрудничества произойдет углубление связей как на межвузовском, так и на государственном уровне.