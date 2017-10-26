В Геленджике построят воскресную школу

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Она будет расположена рядом со строящимся Андреевским кафедральным собором и станет частью единого комплекса, который уже включает в себя Андреевский парк и сквер «80-летия Краснодарского края».

Накануне глава Геленджика Виктор Хрестин вместе с Епископом Новороссийским и Геленджикским Феогностом и главным архитектором города Виктором Ревякиным осмотрели место, где будет расположено здание воскресной школы. Оно будет включать в себя учебные классы, кабинеты для занятия творчеством, библиотеку, трапезный зал и пищеблок. Между школой и собором появится еще одна зона отдыха для прихожан и гостей этого прекрасного комплекса.

Также в ходе рабочей поездки Виктор Хрестин побывал и на строительной площадке Андреевского кафедрального собора. В настоящее время рабочие кладут кирпичные стены, заливают арки и своды будущего собора. Глава муниципалитета поставил перед подрядчиком задачу: до конца года закончить основные строительные работы по возведению стен и установке монолитных конструкций.

Кроме того, был определён план работ по дальнейшему благоустройству прилегающей к собору территории. Дорожники оборудуют там стоянку, проложат тротуар, озеленители высадят деревья и засеют газоны.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик