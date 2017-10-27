Прокуратурой завершена проверка публикаций, размещенных в средствах массовой информации, о некорректном поведении учительницы начальных классов школы № 78 в г. Краснодаре

/Образование/

Прокуратурой Прикубанского административного округа г. Краснодара в ходе проверки сведений, размещенных в средствах массовой информации о том, что преподаватель начальных классов МБОУ СОШ № 78 в день празднования «Дня учителя» не стала принимать букет цветов и конверт с деньгами, так как посчитала, что сумма является незначительной, установлено, что по результатам инцидента учитель привлечена к дисциплинарной ответственности, а в последующем уволена из общеобразовательного учреждения по собственному желанию.

Однако, результаты прокурорской проверки показали, что сложившаяся ситуация стала возможной по причине ненадлежащей организации руководителем образовательной организации работы, направленной на предупреждение коррупции среди педагогического коллектива, в том числе ориентирование работников на соблюдение требований Кодекса этики и служебного поведения.

Кроме того, в ходе проверки в школе выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

По данным фактам прокурором округа директору департамента образования муниципального образования г. Краснодар внесено представление, в котором поставлены вопросы о незамедлительном устранении нарушений, а также о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Работа в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних продолжается.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-zavershena-proverka-publikaciy