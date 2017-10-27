Екатеринбург переживает бум открытия частных школ

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Жители Екатеринбурга забирают детей из общеобразовательных школ и переводят на семейное образование. Обеспеченные мамы и папы объединяются в группы, скидываются деньгами и нанимают собственных гувернеров.

Родители так объясняют свое решение: «Школа должна не только „фаршировать“ ребенка знаниями по базовым предметам, но учить ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно добирать знания, прокачивать себя. В традиционной школе дети смотрят друг другу в затылок, делают то, что им говорят, в семейном образовании ребенок осознает себя частью процесса» - прокомментировала мама школьницы, переведенной на семейное обучение Светлана Толмачева.

Еще один аргумент в защиту перехода на семейное обучение - более гуманный режим работы частных и семейных школ: «Не нужно тащиться в школу через пробки к 8 часам утра, чтобы сидеть 45 минут в классе на уроке литературы, 1 минуту читать стихотворение у доски, а все остальные 44 минуты ждать пока его прочтут одноклассники. Эта система работала в XIX веке, когда воспитывались подмастерья. Современное сознание не должно быть ограничено шаблоном. Не хочу, чтобы мой ребенок был винтиком в системе образования» - добавляет Толмачева.

С пониманием относятся к такой тенденции и педагоги: «Люди начинают относиться к образованию, как к правильному вложению денег. 80% нынешних выпускников ходят к репетиторам. Получается, что школа не справляется с подготовкой детей в полной мере. Плюс остаются шрамы на психико-моральном облике ребенка. Школа, которая должна помогать в социализации, порой сама воспитывает ряд комплексов в детях. Именно поэтому родители, если им позволяют средства и есть желание инвестировать в будущее ребенка, ориентируются на самостоятельное обучение» - говорит педагог Николай Шабуневич.

Источник: https://pedsovet.org/beta/article/ekaterinburg-perezivaet-bum-otkrytia-castnyh-skol