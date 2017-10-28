Духовно сильных людей готовит университет

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В Государственном морском университете им. адм. Ф.Ф. Ушакова завершился цикл мероприятий посвященных 200-летию блаженной кончины Феодора Ушакова. Одним из важнейших событий стало посещение делегацией университета Рождество-богородичного Санаксарского монастыря на территории нынешней республики Мордовия, в небольшом имении села Алексеевка, где великий адмирал окончил свой жизненный путь, завещав похоронить себя у монастырских стен.

В состав делегации вошли начальник кафедры гуманитарных дисциплин, к.и.н., доцент Денисов Вадим Вячеславович и преподаватель Транспортного колледжа Осьмуха Евгений Александрович. К памятнику Ушакову сотрудники университета возложили венок украшенный лентой в бело-голубых цветах Андреевского флага, посетили торжественную службу в храме монастыря и поклонились мощам святого, отдав дань памяти героя, чье имя носит Государственный морской университет.

В. В. Денисов и Е. А. Осьмуха выступили с докладами на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 200-летию со дня кончины святого праведного воина Феодора Ушакова «Святой образ Ф.Ф. Ушакова в системе патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи: особенности, опыт, проблемы», в городе Саранске и приняли участие в научно-практической конференции «Наш святой», посвященной 200-летию со дня преставления святого праведного вина Феодора Ушакова в городе Темников.