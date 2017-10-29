Способен ли учиться и работать ребенок с синдромом Дауна?

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В ТРК «Галактика» Благотворительным фестивалем завершился проект по профессиональной адаптации подростков с синдромом Дауна «Солнце для лучшего друга. Краснодар», организаторами которого являлись АНО социальных и благотворительных программ «Синяя птица» и Благотворительный Детский Фонд «Анастасия».

Партнерами проекта выступили приют для пострадавших животных «КРАСНОДОГ», дельфинарий «Лазаревский» и Краснодарский ипподром. В течение проекта 3 подростка – Гай, Женя и Ваня, обучались технике безопасности работы с животными, основам уборки, кормления и дрессировки. Большое внимание уделялось социализации детей: на протяжении всего времени ребята учились сотрудничать, договариваться, работать в коллективе, идти на выручку, соблюдать распорядок и трудовые обязанности. Психологическое состояние ребят было под наблюдением опытного психолога-терапевта Ольги Холкиной, которая по итогам проекта создала уникальные методические рекомендации для семей участников проекта, благодаря чему процесс своей социализации ребята смогут продолжить без помощи специалистов.

Проект завершился ярко: концертная программа, шоу мыльных пузырей, аниматоры, интерактивные зоны, конкурсы, выставка поделок солнечных детей.

Благотворительная организация «Синяя птица» благодарит своих волонтеров: Надежду Арсенину, Елену Шевченко, которые провели мастер-классы по изготовлению чудесных оригами и творческих поделок, а также Яну Алимкину, дарившую гостям волшебные мехенди.

В концертной программе приняли участие наши постоянные партнеры: музыкальый центр "Soroka", познавательный музей «Джоуль парк», танцевальный коллектив «HOLIDAYS DANCE STUDIO», детский коллектив ирландского танца «ИРИДАН».

Благотворительная организация «Синяя птица» также сердечно благодарит за пожертвования всех гостей фестиваля. Всего было собрано 2500 рублей. Все средства будут направлены на социальную программу помощи аутичным детям «РАСсвет».

Фестивалем были подведены итоги прошедшего проекта: социальная интеграция и занятия по специальным методикам дают возможность для полноценной жизни ребят. Более того, став взрослым, человек с синдромом Дауна способен овладеть элементарными профессиональными навыками. Проект показал, что солнечные дети могут найти свое место в мире.

МЫ РЯДОМ!

