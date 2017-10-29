О Царскосельском лицее и самых известных его учениках – в электронных раритетах Президентской библиотеки

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31 октября 2017 года исполняется 206 лет со дня торжественного открытия Императорского Царскосельского лицея, из которого вышли Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер, Горчаков, Матюшкин, Корф и другие блестящие выпускники, прославившие Отечество.

На портале Президентской библиотеки представлены многочисленные документы, воспоминания лицеистов и преподавателей, а также другие интересные материалы, раскрывающие историю одного из самых знаменитых учебных заведений России.

Лицей был основан в раннюю – либеральную – пору правления Александра I и предназначался для подготовки мальчиков из родовитых семей к «важным частям службы государственной». На первый курс было принято 30 дворянских сыновей в возрасте 10–12 лет. Приглашали максимально подготовленных детей, и за 6 лет давали им образование приблизительно в объеме программы философского и юридического факультетов Университета. Автор проекта лицея, М. М. Сперанский, видел в новом учебном заведении не только школу для подготовки образованных чиновников… Широчайшие знания, умение мыслить и стремление трудиться на благо России – вот качества, которыми должны были отличаться выпускники лицея. Как сказал в своей программной речи в день торжественного открытия лицея адъюнкт-профессор нравственных и политических наук Александр Петрович Куницын, «Любовь к славе и Отечеству должны быть вашими руководителями».

На портале Президентской библиотеки представлена оцифрованная «Грамота, жалованная Императорскому Царскосельскому Лицею Императором Александром I» 22 сентября 1811 года с его личной подписью, что показывает высокую заинтересованность царя в обучении и воспитании будущих государственников.

Помимо внимания со стороны императора и самых образованных людей России, гражданственность в лицеистах воспитывала и Отечественная война 1812 года. В электронной копии книги Б. Томашевского и А. Грушкина «Пушкин и родина» (1941) цитируется запись близкого друга Пушкина лицейской поры Ивана Пущина: «Эти события сильно отразились на нашем детстве… мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут при их появлении, напутствовали воинов… обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадёры из рядов благословляли нас…»

Одним из самых глубоких исследований традиций лицея, значения его для Пушкина и первых выпускников из числа электронных раритетов Президентской библиотеки является труд Я. К. Грота «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники»: «В числе духовных благ, – пишет Яков Карлович, – завещанных старым лицеем новому, едва ли не всех драгоценнее блистающее на скрижалях их бессмертное имя питомца, возвеличившего своими созданиями русское слово, обогатившего достояние своего народа нетленными сокровищами». Речь, конечно, о Пушкине.

«С девятилетнего возраста он зачитывался в библиотеке своего отца французскими поэтами и лично познакомился с известнейшими русскими писателями: Карамзиным, Дмитриевым, Батюшковым, Жуковским. Какое значение он имел для своих товарищей, можно видеть из современного свидетельства: лицей открыт был в октябре 1811, а 25 марта 1812 один из воспитанников, Илличевский, пишет своему товарищу по прежней гимназии: „Что касается моих стихотворческих занятий, я в них успел чрезвычайно, имея товарищем одного молодого человека, который, живши между лучшими стихотворцами, приобрёл много в поэзии знаний и вкуса“. Этим учителем своих товарищей был Пушкин, младший из них по летам, но на которого они невольно смотрели как на старшего. Кроме него в издававшихся тогда журналах печатали свои стихи: барон Дельвиг, Илличевский, Кюхельбекер и Яковлев».

«Прежде всего поражает масса того, что написано Пушкиным в лицее: его стихотворения этой эпохи, числом около 130, составляют целую книгу, – сообщает далее Грот. – Такая производительность, при достоинствах написанного, указывает уже на могущество таланта».

Тема Лицея прошла через все творчество Пушкина: он написал пять стихотворений, посвящённых «заветному дню»: первое, «19 октября», – в михайловской ссылке в 1825 году, остальные – в Петербурге в 1827, 1828, 1831 и 1836 годах.

В «Описании Пушкинского музея Императорского Александровского лицея»(1899) имеется автограф стихотворения «19 октября 1825 года» – три листа с водяными знаками, внизу девиз: «Pro patria» («Для Родины»). «Чернила от времени потеряли свежесть, поправки в рукописи отчасти карандашом, отчасти чернилами; в последних заметно местами другое перо и другие, более свежие, чернила», – читаем не без трепета перед подлинником, переведённым в электронный формат.

Учебное заведение, создававшееся для подготовки государственных чиновников, благодаря широкой программе обучения и всестороннему развитию учащихся воспитало граждан, прославившихся в самых разных областях государственной и общественной жизни, науки и культуры России. И именно Пушкина, по мнению Грота, «надо считать главным творцом и хранителем идеи товарищеского братства, перешедшей во всей своей теплоте к последующим поколениям лицеистов».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки