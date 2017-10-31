В Новороссийске прошла научно-практическая конференция «Стабильность и порядок в современном обществе. Вызовы и угрозы»

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В Новороссийском институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета прошла научно-практическая конференция «Стабильность и порядок в современном обществе. Вызовы и угрозы». Цель конференции - распространение в молодежной студенческой среде теоретических идей и практических подходов к профилактике терроризма и экстремизма.

На пленарном заседании выступили: зам. начальника управления администрации г. Новороссийска по взаимодействию с правоохранительными органами, секретарь антитеррористической комиссии Баран С.И., доктор политических наук, профессор Воробьёв В.В., кандидат юридических наук, доцент Грузинская Е.И., кандидат философских наук Дзёма А.И. После пленарного заседания началась работа трёх тематических секций: «Вызовы национальной безопасности РФ: социально-экономические, политические и культурные аспекты», «Роль права в обеспечении стабильности и безопасности общества», «Психологические аспекты проблемы терроризма и экстремизма в обществе». На секциях в процессе выступления студентов с разных аспектов обсуждалась проблема угрозы стабильности современному обществу. В роли модераторов секций выступили преподаватели Новороссийского института (филиала) МГЭУ. В результате работы конференции её участники пришли к выводу, что одной из основных причин возникновения молодёжного экстремизма и терроризма в России является идеологический плюрализм и отсутствие чётких моральных установок. Сознание молодого человека находится в постоянном поиске ценностных ориентиров. Не имеющая твёрдой нравственной опоры, молодёжь выбирает и развивает не всегда созидательные идеи. Почвой для развития этих процессов становится информационное пространство, которое строится не как аналог привычного для нас социального пространства, но воспринимается массовым сознанием именно таковым. Таким образом, первостепенным этапом профилактической работы по противодействию экстремизма и терроризма среди молодёжи является просветительская деятельность.