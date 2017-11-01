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Новороссийский линейный отдел МВД России на транспорте объявляет набор

Новороссийский линейный отдел МВД России на транспорте объявляет набор юношей и девушек (выпускников 11-х классов) - кандидатов для поступления в высшие учебные заведения МВД России по следующим специальностям:

«Предварительное следствие в ОВД», «Правоохранительная деятельность» и «Юриспруденция». Обучение бесплатное. Гарантированное трудоустройство, выгодные условия, соцпакет. Подробную информацию можно уточнить по телефону ОРЛС НЛО МВД России на транспорте – 8(8617)64-30-37 и 8(8617)60-40-54 или по адресу: г.Новороссийск ул.Портовая 17А.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Образование

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