Ольга Голодец провела заседание Совета по русскому языку

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Открывая заседание, вице-премьер рассказала, что в 2017 году средний тестовый балл по ЕГЭ составил 68,7. «Это чуть больше, чем в 2016 году. И значимо больше, чем в 2015 году, когда он составлял 65,9», – подчеркнула Ольга Голодец.

Вице-премьер напомнила, что в 2015 году была запущена специальная программа – кураторство одних регионов над другими – по преподаванию русского языка в тех субъектах Федерации, где для большей части населения он не является родным. На сегодняшний день Министерством образования и науки совместно с Государственным институтом имени А.С.Пушкина сформирована группа из 12,5 тысячи педагогов, которые на постоянной основе в Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и Тыве участвуют в дополнительных мероприятиях по повышению квалификации преподавателей русского языка.

Говоря о государственной поддержке и продвижении русского языка за рубежом, Заместитель Председателя Правительства подчеркнула, что продолжает развиваться интернет-портал «Образование на русском». «Сегодня на нём зарегистрировано 1,148 миллиона пользователей из 202 стран. У нас значимая часть высших учебных заведений разместила на портале свои курсы, которые пользуются большой популярностью», – отметила Ольга Голодец.

Источник: Правительство РФ