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В Геленджике определили Мисс и Мистера «Черное море»

На курорте во второй раз прошел городской конкурс, направленный на экологическое воспитание молодежи и повышение грамотности и безопасности в области обращения с отходами.

В этом году в конкурсе приняли участие девять человек, которые представили на суд компетентного жюри свои экопроекты и предложения по сохранению и защите окружающего мира.

По результатам конкурса корона ручной работы и звание «Мисс Черное море» досталась  Велории Барсуковой, а «Мистером Черное море» назвали Константина Ярового. 

Стоит отметить, что в этот же день были подведены итоги еще одного конкурса - «Зеленый парус», который посвящен охране окружающей среды и сохранению благоприятной экологической обстановки в городе-курорте Геленджик.

Участие в конкурсе приняли 403 человека. Все они представили на суд жюри работы, выполненные из бытового мусора.  Пейзажи с видами Геленджика, необычные панно, корзинки и другие поделки из материалов удивили и заставили задуматься всех  о том, насколько хрупок окружающий мир и что наша общая задача - оберегать его.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Образование

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