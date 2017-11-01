В Армавире пройдёт Всекубанский съезд учителей русского языка и литературы

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В Армавире идет подготовка к масштабному мероприятию. Уже завтра в городе начнет работу Первый Всекубанский съезд учителей русского языка и литературы. Необычный филологический форум пройдет на базе Армавирского государственного педагогического университета.

Обсудить перспективы великого и могучего съедутся представители всех муниципалитетов края. Это учителя, руководители районных и городских методических объединений, работники центров развития и управлений образования, студенты-филологи педагогических направлений и представители церкви. Откроется Съезд пленарным заседанием. На нем будут говорить о том, как сегодня преподают русский язык и литературу, как ВУЗы готовят профильных учителей и какие сегодня существуют инновации в области школьного филологического образования. Также в программе форума – мастер-классы, дискуссии, лекции.