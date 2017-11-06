Полицейские Ейского района провели для школьников акцию «Профессия полицейский»

/Образование/

В преддверии празднования дня сотрудника органов внутренних дел и 100-летию образования Советской милиции полицейские Ейского района совместно с представителем Общественного совета при отделе МВД России по Ейскому району Галиной Сидоровой провели для учащихся общеобразовательной школы города Ейска акцию «Профессия Полицейский».

Для учеников знакомство с полицией началось с демонстрации специальных средств и оружия, состоящего на вооружении полиции. Также, школьникам была предоставлена возможность посмотреть, как оборудованы служебные автомобили дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, посидеть за рулем полицейского транспорта. Свои навыки продемонстрировала служебная собака кинологической группы по кличке Кэри.

В завершении мероприятия ребята познакомились с работой эксперта-криминалиста. Эксперт продемонстрировала специальное оборудование и провела мастер-класс по обнаружению отпечатков пальцев рук.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю