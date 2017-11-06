Школьники Краснодара побывали на экскурсии в «Садовом Центре «на Атарбекова» в рамках инклюзивного проекта «Верь в себя»

/Образование/

2 ноября в рамках проекта «Верь в себя: помощь в самоопределении и профориентации старшеклассников образовательных школ и детей с инвалидностью», реализуемого на территории Краснодарского края Благотворительной организацией «Синяя птица»при поддержке ПАО "Ростелеком", состоялись две экскурсии на одну из крупнейших цветочных фирм на Юге России - «Садовый центр «на Атарбекова».

На экскурсиях побывали 22 ребенка, среди них учащиеся 8 «Г» класса МБОУ гимназии №88, а также подопечные дети АНО «Синяя птица».

Центр работает уже более 15 лет. С волшебным миром цветов и секретами работы ландшафтного дизайнера ребят знакомила Елена Малюкова. Елена провела для ребят насыщенную и информативную экскурсию: рассказала о растениях, местах их происхождения, о видовом многообразии и особенностях ухода за цветами. Ребята задавали вопросы, рассматривали и изучали разные виды растений, узнали, в какое время года необходимо высаживать те или иные саженцы, понаблюдали за «живым уголком центра»: птицами, кроликами, черепахами, обезьянами и даже настоящими японскими карпами.

По словам менеджера Центра Александра, на их предприятии у многих работников нет профильного образования, главное - это желание заниматься любимым делом, а способов в современное время более чем достаточно!

Благотворительная организация «Синяя птица» от всей души благодарит за проведенную экскурсию сотрудника Садового Центра Елену Малюкову, руководство Садового Центра в лице Балясинской Ирины Николаевны и Черной Инны Вячеславовны; а также выражает свою признательность за участие в проекте «Верь в себя» МБОУ гимназию №88, а именно директора школы Смолонскую Марину Викторовну, заместителя директора по ВР Зеленовскую Ирину Александровну, классного руководителя 8 «Г» класса Акопян Юлию Гаврушевну.

По вопросам участия в проекте, как партнер или как участник экскурсий, обращаться по телефону +7 (861) 255-16-95 или по e-mail: sinyaya-ptitsa@inbox.ru. Подробности о проекте здесь: http://sinyaya-ptitsa.ru/2017/04/26/ver-v-sebya/

