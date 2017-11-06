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Балтийский флот провел информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!» 4 и 5 ноября на площади Победы.

В эти дни на центральной площади Калининграда были представлены образцы современной техники и вооружения Балтийского флота, развернута выставка образцов военной экипировки и различных спасательных средств. Помимо этого, здесь же выставлена боевая техника из соединений и воинских частей сухопутных, береговых войск и ПВО Балтийского флота. Это бронетранспортер БТР-82А, реактивная система залпового огня «Град», артиллерийская установка «Гиацинт», самоходный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», боевая машины пехоты «БМП-2», а также различные машины связи и управления.

Специально для гостей мероприятия развернуты армейские палатки, в которых будут размещены выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО Балтийского флота.

В ходе акции на мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту каждый желающий смогли пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. В первую очередь, набор на военную службу по контракту провели в соединения и воинские части Западного военного округа. Специалисты пункта отбора предложили заинтересованным лицам воинские должности и расскажут о географии службы. Кандидаты смогли узнать о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих.

Подобные акции 4 и 5 ноября прошли и в других городах Калининградской области, где дислоцированы соединения и воинские части Балтийского флота - в Балтийске, Советске и Гусеве.

Источник: отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту