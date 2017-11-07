Рособрнадзор проводит апробацию ГИА по китайскому языку

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 2-3 ноября проводит апробацию модели государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования по китайскому языку.

В апробации примут участие не менее 1000 обучающихся 9 и 11 классов из 10 регионов России, которые попробуют сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку.

Работа над моделью итоговой аттестации по китайскому языку была начата в связи с растущим интересом к его изучению в России. Апробируемая модель аналогична по своей структуре модели экзаменов по другим иностранным языкам: она содержит письменную и устную части, но при этом разработана с учетом специфики китайского языка.

На выполнение работы учащимся 9 классов отводится 166 минут (160 минут – письменная часть, 6 минут – устная часть), учащимся 11 классов – 192 минуты (180 минут – письменная часть, 12 минут – устная часть). Все участники апробации будут сдавать как письменный, так и устный экзамен.

В настоящее время российские школьники имеют возможность сдавать ГИА по четырем иностранным языкам: английскому, французскому, немецкому и испанскому.

Разработка модели ГИА по китайскому языку была начата по поручению вице-премьера Ольги Голодец летом 2014 года. Первая апробация прошла в 2015 году. По ее итогам в 2016 году были доработаны концепция и методические материалы для проведения ГИА по китайскому языку, модели экзаменационных заданий, проведена повторная апробация. Были разработаны проекты примерных программ основного общего и среднего общего образования по китайскому языку и проведено их общественно-профессиональное обсуждение. Также были разработаны методические материалы для экспертов по оцениванию выполнения заданий по китайскому языку.

В 2017 году проводится апробация полного цикла экзамена по китайскому языку, включающая проверку работ в регионах и подготовку экспертов по проверке экзаменационных работ.

«При разработке моделей экзаменов по китайскому языку была проделана очень большая и сложная работа, и сейчас мы подходим к тому рубежу, когда можем смело заявить, что к 2020 году выдадим действительно качественные контрольные измерительные материалы», - заявил на пресс-конференции с Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора заместитель руководителя службы Анзор Музаев.

О работе по подготовке контрольных измерительных материалов (КИМ) по китайскому языку рассказал первый заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Михаил Поляков. Значительная часть заданий, включенных в КИМ, претерпела изменения по сравнению с заданиями в ЕГЭ по европейским языкам, чтобы учесть специфику китайского языка.

«Мы очень надеемся, что введение китайского языка в систему государственной итоговой аттестации будет способствовать совершенствованию системы обучения китайскому языку у нас в стране и привлечет к его изучению больше учащихся», - отметил Михаил Поляков.

Справочно:

В настоящее время преподавание китайского языка ведется более чем в 120 образовательных организациях в 34 субъектах РФ. Общая численность обучающихся, изучающих китайский язык, составляет более 17 тысяч человек. Преподавание китайского языка ведут более 200 учителей.

Источник: Рособрнадзор