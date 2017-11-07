АНОО ВО «Кубанский социально-экономический институт» лишен государственной аккредитации

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в целях информирования обучающихся сообщает об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к которым в период с 27 октября по 2 ноября 2017 года применены следующие меры по результатам проведенных проверок.

По результатам проведенной проверки информации, содержащейся в уведомлении об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, лишен государственной аккредитации:

1. АНОО ВО «Социально-правовой институт экономической безопасности»

38.00.00 Экономика и управление (бакалавриат);

40.00.00 Юриспруденция (бакалавриат).

2. АНОО ВО «Кубанский социально-экономический институт»

38.00.00 Экономика и управление (бакалавриат);

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (бакалавриат);

43.00.00 Сервис и туризм (бакалавриат);

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство (специалитет).



Справочно:

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.

Источник: Рособрнадзор