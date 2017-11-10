Весь флот России в мраморном зале Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

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Такое стало возможным благодаря проведению «Кубка Цемесской бухты 2017». Эти уникальные соревнования, организованные при поддержке Федерации судомодельного спорта России и Министерства спорта Краснодарского края, посвящены сразу трем знаменательным датам: 225-летию с начала освоения казаками Кубанских земель, 80-летию основания Краснодарского края и 90-летию образования ДОСААФ.

С 03 по 09 ноября 2017 г. в Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск) проходили мероприятия «Кубка Цемесской бухты 2017»:

- открытый Чемпионат и Первенство Кубани по судомоделизму в классах секции «С» (стендовые модели);

- открытое Первенство Краснодарского края по судомодельному спорту в классах секции «NS» (ходовые модели копий судов);

- семинар судей стендовых соревнований;

- мастер-классы судомоделистов;

- круглый стол по проблемам детского технического творчества;

Авторские и сборные копии судов были представлены судейскому корпусу и зрителям судомоделистами Краснодарского края, Республики Крым, краёв, областей Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, многих других областей и городов России.

Зрители увидели модели – копии парусных и гребных судов, исторических и современных судов, миниатюрных и масштабных, корабли и суда вспомогательного флота, суда в сосудах, диорамы, элементы судов и судовых конструкций. Все представленные экспонаты выполнены вручную или собраны из наборов с доработками из пластмассы, картона, древесины.

Организаторы соревнований – Федерация судомодельного спорта Краснодарского края совместно с Новороссийским Клубом истории флота и ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова. Главные судьи соревнований – Сёмин В.Е. (г. Оренбург) и Степанов В.А. (г. Невинномысск).

Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, не случайно уже второй год принимает у себя такие масштабные соревнования. Здесь сильны свои традиции, работы Владимира Шикина, легенды новороссийского судомоделизма и историка российского флота в мраморном зале Университета выставлены на постоянной основе. Да и председатель Федерации судомодельного спорта Краснодарского края, мастер международного класса, чемпион России, Европы и Мира Александр Сивенцев – не только в числе организаторов, но и сам работник Университета. Три его модели были представлены на стенде. В ВУЗе так уважительно и преданно берегут морские традиции, стремясь передать их следующим поколениям.

Более 200 моделей были представлены на стендах, а точнее их авторы соревновались за 120 медалей Чемпионата и Первенств (золотых, серебряных и бронзовых) и 5 кубков.

Приятно, что один из кубков – бронзовый, останется в Новороссийске.

Обладателем золотого «Кубка Цемесской бухты 2017» стал Николай Румянцев (г. Кострома).