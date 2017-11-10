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Подростки Новороссийска и Геленджика нашли свою формулу успеха

Свой путь к профессии начали более 100 подростков Новороссийска и Геленджика.

10 ноября на базе Новороссийского профессионального техникума прошел межмуниципальный фестиваль «Формула успеха» - это профилактическое мероприятие для несовершеннолетних, требующих особого внимания государства.

В игровой форме ребятам было предложено попробовать себя в разных профессиях, например, представить себя строителем, поваром, автомехаником, железнодорожником, столяром, официантом.

Разные задания выполняли 5 команд из Новороссийска и Геленджика: за ограниченное время правильно выкладывали кирпичи или осуществляли приготовление кулинарного блюда. Специалисты уверены, что именно в игровой форме у детей лучше всего получится понять, какая из профессий им ближе всего.

Кроме игрового теста на профориентацию, это в первую очередь соревнования. Подростков, показавших лучшие результаты, наградили почетными грамотами.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

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Категория: Новости / Образование

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