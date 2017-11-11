Писатель мирового значения Ф. М. Достоевский – в электронной коллекции Президентской библиотеки

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11 ноября 2017 года исполняется 196 лет со дня рождения классика русской литературы, фигуры мирового значения Фёдора Михайловича Достоевского. На портале Президентской библиотеке доступна электронная коллекция, посвящённая писателю и философу, в которую вошли цифровые копии текстов его произведений и материалов о жизни и творчестве.

Фёдор Михайлович Достоевский родился в 1821 году в Москве в семье лекаря. В 1843 году будущий автор романов «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и «Бесы» окончил Инженерное училище в Петербурге и к этому времени был уже увлечён литературой, делал первые успешные шаги на писательском поприще.

Всё изменила Сибирь, куда Достоевского сослали на каторжные работы за связь с подпольной организацией. «Достоевский до Сибири – это молодой инженерный офицер, обнаруживший незаурядный литературный талант. <…> Из Сибири вернулся совершенно другой человек – не только великий писатель, дарование которого прошло закалку в горниле истинных, а не выдуманных, страданий, но и человек несгибаемого гражданского мужества», – отмечается в видеолекции «Духовное рождение Ф. М. Достоевского в Сибири: книга судьбы „Записки из Мертвого дома“».

Об этом периоде рассказывает и статья А. П. Милюкова «Фёдор Михайлович Достоевский, опубликованная в одном из номеров исторического журнала «Русская старина» в 1881 году. Автор пишет: «Ф. М. Достоевский, благодаря своей энергии и никогда не покидавшей его вере в лучшую судьбу, перенёс тяжкое испытание каторжной жизни, хотя она отразилась на его здоровье. <…> Из всех рассказов Достоевского о его житии в каторге можно было видеть, какое он вынес оттуда впечатление. Если прежде своей ссылки он особенно любил подмечать тёплое чувство и симпатичные черты в бедной и приниженной среде, то теперь, кажется, ещё внимательнее всматривался в людей, отверженных обществом, и старался отыскать в них ту искру божию, о которой говорил в своих позднейших сочинениях».

К литературной деятельности Достоевский вернулся в начале 1860-х годов, и тогда общественность смогла увидеть произошедшие в нем перемены: «…в 1861 году основывается журнал «Время», фактическим редактором которого становится Фёдор Михайлович. Статьи его, печатавшиеся на страницах этого журнала, таким образом приобретают особый интерес, освещая личность и взгляды писателя в период, непосредственно следующий за его возвращением из Сибири; статьи эти дают материал для решения вопроса о том, в какой мере каторга переродила его юношеские убеждения», – писал в 1917 году журнал «Современный мир».

Наиболее полно мировоззрение Достоевского и его гражданская позиция отразились на страницах журнала «Дневник писателя». Это ежемесячное философско-литературное издание с единственным автором, по своей концепции не имеющее аналогов, выросло из еженедельной рубрики в журнале «Гражданин». Достоевский говорил: «Я пишу мой „дневник“, то есть записываю мои впечатления по поводу всего, что наиболее поражает меня в текущих событиях». Здесь же печатались художественные произведения самого классика, здесь он давал оценку литературному творчеству других авторов.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться со сборником номеров «Дневника писателя» за 1877 год, где нашли отражение все стороны жизни, которые тогда особенно волновали русскую интеллигенцию. В первой главе Достоевский обозначает свою довольно жёсткую позицию: «…стыдиться своих убеждений нельзя, а теперь и не надо, и кто имеет сказать слово, тот пусть говорит, не боясь того, что его не послушают, не боясь даже и того, что над ним насмеются, и что он не произведёт никакого впечатления на ум своих современников. В этом смысле «Дневник Писателя» никогда не сойдёт со своей дороги, никогда не станет уступать духу века, силе властвующих и господствующих влияний, если сочтёт их несправедливыми, не будет подлаживаться, льстить и хитрить».

О творчестве Достоевского, его взглядах как писателя и гражданина дают представление такие работы из фонда Президентской библиотеки, как «Задачи русского народа» (1894), «Памятка о Ф. М. Достоевском» (1906) М. Ф. Таубе,«Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1894), «Достоевский и Герцен в истории русского самосознания» (1907) Т. Я. Ганжулевич.

В электронную коллекцию вошли и современные научные работы о литературном наследии классика. Среди них авторефераты диссертаций на тему «Евангельская притча в авторском дискурсе Ф. М. Достоевского», «Исповедальность как принцип становления поэтики художественной прозы Ф. М. Достоевского», «Художественная логика стыда в прозе Ф. М. Достоевского», «„Записки из подполья“ Ф. М. Достоевского в контексте авторского мифа о богоборчестве» и многие другие.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки