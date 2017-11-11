Фильм «10 вершин Петра Семёнова-Тян-Шанского» пополнил фонд Президентской библиотеки

/Образование/

Фильм о знаменитом русском учёном «10 вершин Петра Семёнова-Тян-Шанского» пополнил фонд Президентской библиотеки. Картину, которая была отмечена специальным призом библиотеки на прошедшем в Санкт-Петербурге международном кинофоруме «Мир знаний», передала одна из создателей фильма Ольга Дроздова, руководитель и режиссёр продюсерского центра «Хорс-Медиа».

Президентская библиотека входит в оргкомитет фестиваля и после подведения итогов по традиции вручает специальный приз за соответствие исторической правде в документальной киноленте. Как правило, библиотекой поддерживаются публицистические изыскания авторов, связанные с исследованиями социально-исторических проблем общества. На этот раз эксперты Президентской библиотеки отдали свои голоса картине о П. П. Семёнове-Тян-Шанском как наиболее соответствующей профилю комплектования национального электронного хранилища документов по истории, теории и практике российской государственности.

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1827–1914) – знаменитый географ, путешественник, статистик, коллекционер, государственный и общественный деятель, 65 лет жизни которого были посвящены деятельности Императорского Русского географического общества (РГО). Председатель РГО (1940–1950) Лев Берг писал о Семёнове: «В представлении нашем географическое общество и Пётр Петрович – понятия нерасторжимые. Это почти что синонимы».

Фильм режиссёра и продюсера Ольги Дроздовой создавался на средства гранта Русского географического общества и был высоко оценён членами РГО. Документально-постановочный по художественному решению, он потребовал филигранного актёрского мастерства от исполнителя главной роли – актёра Александринского театра, заслуженного артиста Евгения Капитонова и других артистов, чья игра органично вплелась в ткань документального киноповествования и придала ему особую убедительность, в том числе эмоционально-психологическую.

Как правило, в России второй фамилии удостаивались только знаменитые полководцы, прославившиеся большими победами. В процессе киноповествования становится понятным, почему Российская империя столь высоко оценила исследовательские заслуги Петра Семёнова, присвоив по итогам его деятельности титул «Тян-Шанский» в 1906 году, в честь 50-летия учёного. И всё же опасное путешествие к горной гряде, притягивающей его с отрочества, было самым ярким событием в жизни Петра Петровича.

Наука тогда смутно представляла себе земли Азии, озеро Иссык-Куль и горы Тянь-Шаня. Считалось, они возникли вследствие вулканической активности – Семёнов без труда опроверг это, не найдя следов вулканической породы в диких горных краях. Этот поход подробно описан в дневниках учёного, из которых мы узнаем, насколько сложной была экспедиция и сколько научных побед удалось одержать в путешествии по Центральной Азии. Именно на эти записи опиралась съёмочная группа Ольги Дроздовой, которая повторила маршрут путешествия, совершённого в 1856–1857 годах.

Авторы картины рассказали, что часть пути им пришлось преодолеть на лошадях, как экспедиции Семёнова, и упомянули происшествие, случившееся с учёным: его лошадь неожиданно встала на дыбы и упала в пропасть, и только сноровка помогла опытному страннику вовремя спрыгнуть на горную тропинку. Реалии похода позволили мастерам документального кино совершенно иначе взглянуть на главного героя. «Конечно, велико научное значение путешествия на Тянь-Шань, но, помимо этого, экспедиция показала, что учёный был очень смелым и отважным человеком, отправившимся туда, куда не ступала до него нога ни единого европейца», – отметила Ольга Дроздова.

Помимо Тянь-Шаня, съёмки проводились на родине Петра Петровича в Липецкой области (усадьба Рязанка), где провёл детство будущий путешественник, и в Рязанской области (усадьба Гремячка), куда семья Семёновых приезжала на лето, а кроме того, в доме Семёновых-Тян-Шанских на Васильевском острове и в интерьерах здания Российского географического общества. Такая обширная география съёмок сделала фильм не только ещё более достоверным, но и лиричным, погружающим в богатый внутренний мир героя.

В картине, которая охватывает все этапы жизни Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, живо и ярко рассказано о многочисленных сферах его деятельности, многогранном таланте. К примеру, выучив через чтение оригиналов немецкий и английский языки, Пётр Петрович перевёл фундаментальный труд Карла Рихтера «Землеведение Азии», благодаря чему впоследствии привлекался к выработке стратегических решений в области сельскохозяйственной науки. Увлёкшись статистикой, Семёнов сумел убедить властные органы, что России необходима перепись населения и активно участвовал в её организации.

Новое приобретение Президентской библиотеки, которое украсит аудиовизуальный сегмент её фонда, сохранит для последующих поколений портрет человека, который не может не вызывать чувства национальной гордости.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки