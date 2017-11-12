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Марина Солодова стала лауреатом и лидером СМС-голосования VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года»

Вениамин Кондратьев поздравил педагога из Белореченского района в своем аккаунте в Твиттере.

– Кубанские педагоги – снова в числе лучших! Марина Солодова, воспитатель детсада №11 Белореченска, стала лауреатом Всероссийского конкурса «Воспитатель года» и обладателем народного признания. Поздравляю и желаю успехов в дальнейшей работе. Вами гордится весь край, – написал губернатор в своем микроблоге.

В 2016 году Марина Солодова заняла первое место в муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель года Кубани». В начале 2017 года она стала победителем в XIV профессиональном конкурсе работников дошкольных учреждений Кубани, а сейчас представляла Краснодарский край на VIII Всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Марина Солодова вошла в «десятку» лауреатов и набрала наибольшее количество баллов по итогам СМС-голосования.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Образование

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