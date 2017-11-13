«Ростелеком» в Краснодаре научил студентов-связистов сварке оптики

/Образование/

10 ноября в Учебном центре «Ростелекома» в Краснодаре прошла экскурсия для студентов 3-4 курсов Краснодарского колледжа электронного приборостроения. Специалисты компании рассказали о видах оптического кабеля, различных типах оборудования и технологий организации сетей, продемонстрировали наглядные макеты, а также провели мастер-класс по сварке оптического волокна.

Сергей Девятияров, студент 3 курса, специальность «Информационная безопасность»: «Это здорово, что в «Ростелекоме» мы можем увидеть, как работает связь не только на страницах учебников и методичек, но, что называется «вживую» попробовать себя в роли специалиста и научиться практическим основам».

Виктор Дыхлин, главный специалист центра компетенций по техническому обучению «Ростелеком-Юг»: «Для нас такие визиты школьников, студентов и молодых специалистов – постоянная практика. Мы готовы делиться своим опытом и наработками, чтобы новое поколение связистов приходили к нам не только с теоретической подготовкой, но и с практическим опытом».

Наталья Павленко, преподаватель Краснодарского колледжа электронного приборостроения: «Такие экскурсии влияют на дальнейший выбор профессии и расширяют кругозор. Побольше бы таких экскурсий. Очень грамотные специалисты «Ростелекома», которые доступно рассказывают, показывают и даже дают попрактиковаться студентам».

Корпоративные экскурсии, технические и технологические мастер-классы, встречи с экспертами «Ростелекома» по различным направлениям деятельности компании для школьников и студентов проводятся в компании на постоянной основе. Оператор на долгосрочной основе реализует подобные программы на всей территории предоставления своих услуг, руководствуясь идеологией «РОСТ. Рост личности. Рост общества. Рост бизнеса», расширяя социальное партнерство, содействия повышению уровня образования и развития молодого поколения.

Источник: пресс-служба компании