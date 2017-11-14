Виват, Адмиралы!

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14 ноября в Государственном морском университете им. адм. Ф.Ф. Ушакова на утреннем построении курсантов, прошло торжественное мероприятие: Ритуал празднования Дня рождения адмирала Михаила Петровича Лазарева.

Адмирал Лазарев занимает исключительное место среди русских флотоводцев. Он стал ярким примером служения Родине, примером преданности долгу и чести русского флота. Боевой офицер, в одну из Русско-турецких компаний капитан 1 ранга Лазарев командуя линейным кораблем «Азов» одержал блистательную победу в Наваренском сражении, за это был награжден сразу четырьмя орденами: России, Англии, Франции и Греции, а линкор «Азов» стал первым гвардейским кораблем Российского флота. Легендарный полярник, именно экспедиция М.П. Лазарева и Ф.Ф. Беллинсгаузена состоявшая из двух парусных кораблей, шлюпа «Мирный» и шлюпа «Восток» в 1820 году открыл шестой континент – Антарктиду.

Но для новороссийцев имя адмирала имеет по-настоящему сакральное значение! 12 сентября 1838 года в Цемесскую бухту вошла эскадра Черноморского флота, и был высажен десант российских войск под командованием генерала Раевского. А командовал эскадрой Михаил Петрович Лазарев. На берегу было заложено укрепление. Это их имена чтит Новороссийск как основателей города.

В Университете свято чтут морские традиции и гордятся собственной историей. Мраморный зал учебного корпуса, украшен бюстами прославившихся на Черном море адмиралов: М.П. Лазарева, П.С. Нахимова, С.О. Макарова, Г.А. Спиридова, Ф.Ф. Ушакова. Сложилась добрая традиция - дни рождения этих выдающихся мореплавателей отмечать торжественным митингом. Курсанты Егор Алексеенко и Всеволод Мацкалов, члены интеллектуального клуба «Трибуна молодого ученого», под руководством преподавателя ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова Осьмуха Евгения Александровича собрали материал и рассказали курсантам о трудовых и ратных подвигах М.П. Лазарева. В организации торжественных мероприятий участвовали активисты общественного общероссийского Движения поддержки флота и руководитель региональной ячейки движения Ситников Сергей Яковлевич.

Такие ритуалы всегда сопровождаются выносом знамени, возложением цветов к бюсту, а так же минутой молчания в честь героя.