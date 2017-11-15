Блокчейн: просто о сложном

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РОЦИТ подготовил ответы на 10 самых распространенных вопросов пользователей Рунета, касающихся молодой, но перспективной технологии блокчейн.

За последние несколько лет блокчейн-индустрия из маленькой, но смелой идеи, разрослась до многомиллиардных объемов. Эта технология не только изменила экономическую среду, но и определила новые подходы к управлению компаниями. Возможно, в ближайшем будущем она проникнет и в нашу повседневную жизнь, кардинальным образом изменив привычные для нас вещи. Но достаточно ли пользователи Рунета знают об этой технологии уже сейчас?

Что такое блокчейн и зачем он вообще нужен?

Блокчейн — это современная технология записи и хранения информации, работающая по принципу распределенной базы данных: информация копируется и хранится не на централизованном сервере, а на многомиллионных компьютерах пользователей, входящих в систему блокчейна.

Сейчас, в основном, технология используется для переводов криптовалют, обеспечивая полную прозрачность и высокую скорость транзакций. Весь процесс перевода занимает считанные минуты и стоит в десятки раз дешевле банковского. Если вы храните деньги и информацию в блокчейне, записи никогда не будут утеряны или подделаны.

Что такое биткоин и кто им пользуется?

Биткоин — это новая форма цифровой валюты, которая работает только в интернете — ее никто не контролирует, а ее выпуск и транзакции происходят по сложному математическому алгоритму с участием миллионов компьютеров по всему миру.

Капитализация биткоина (рыночная стоимость всех существующих в настоящее время биткоинов) в октябре 2017 превысила 100 млрд. долларов — это около 50% всего валютного рынка. Платежи с его помощью совершают порядка 40 млн. чел. С учетом криптовалютного бума в 2017 году, можно ожидать увеличения пользователей сети до 60 миллионов.

????????????Существует 2 группы биткоин-пользователей:

Обычные пользователи — совершают транзакции. Каждая транзакция происходит в интернете и представляет собой сообщение о том, что один пользователь перевел другому некое количество биткоинов.

Майнеры (добытчики) — обрабатывают транзакции пользователей с помощью специального программного обеспечения.





Зачем люди покупают биткоины и где хранят?

Главное отличие биткоина от всех остальных форм денег — децентрализация. Это значит, что каждый пользователь сам контролирует проведение сделок. Его действия не ограничивают ни банки, ни государство, что в разы облегчает любые операции и делает их максимально анонимными. Плюсом использования биткоина можно назвать постоянную тенденцию его роста — почти каждый, в тайне, мечтает заработать на нем свой первый миллион.

Перед тем, как приобрести биткоины, необходимо приготовить для них хранилище — биткоин-кошелек. Биткоин-кошельки бывают следующих видов: онлайн кошельки, аппаратные, программные и бумажные. Такие кошельки позволяют хранить закрытый секретный ключ, который необходим для доступа к биткоин-адресу и, соответственно, к вашим средствам. Если вы решите завести свой кошелек, не забывайте о безопасности: о личном ключе доступа к биткоин-кошельку должны знать только вы!



Насколько это безопасно?

Главная уязвимость криптовалюты — ошибки пользователей, которые могут случайно удалить или потерять важные файлы биткоин-кошелька. Чтобы этого не произошло советуем установить кошелек Mycelium или Copay.

???????Сегодня блокчейн — это вычислительная сеть, которая в 8 раз мощнее суммарной производительности всех компьютеров в мире. Чтобы получить над ней контроль, понадобятся гигантские вложения не только времени, но и денег: порядка 100 миллионов долларов.

Можно ли расплачиваться криптовалютой в интернете как обычными деньгами?

По закону, в России можно расплачиваться только рублями, а оборот криптовалют, к которым относится биткоин, пока что не легализован. Конечно, биткоины как средство оплаты, часто используют на теневых рынках, поскольку подобные платежи происходят быстро и анонимно. Как результат, у людей возникает мысль, что использование и покупка биткоинов дело противозаконное, но это не так.

В Японии, например, эта криптовалюта официально признана властями и за биткоины можно купить все, что угодно: начиная с кофе, заканчивая автомобилем и загородным домом.

Что значит “майнить” и зачем для этого нужна ферма?

Майнинг или “добыча” биткоинов – один из первых и основных вариантов заработка, который появился вместе с выходом на рынок первой криптовалюты. Чтобы система работала, а майнеры зарабатывали, необходимо “майнить” криптовалюты: подтверждать транзакции в блокчейне и, тем самым, получать вознаграждение от сторон сделки и самой системы. Чтобы “добывать” заветные монеты, участникам необходимо дорогостоящее вычислительное оборудование, которое есть далеко не у каждого. На помощь таким пользователям приходят фермы для майнинга.

Фермы — это наборы специальных чипов для майнинга, подключенных к одному или нескольким компьютерам. Владельцы этих ферм добровольно сдают в аренду свои вычислительные мощности для добычи биткоинов. Вполне вероятно, когда-нибудь, криптовалюты заменят физические деньги, а владельцы крупных «ферм» станут инфраструктурой, которая заменит банки.