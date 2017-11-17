На Кубани стартовала Молодежная школа правовой и политической культуры!

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Избирательная комиссия Краснодарского края запустила уникальный образовательный проект регионального масштаба – Молодежную школу правовой и политической культуры. Участниками первого занятия Молодежной школы стали более тысячи молодых избирателей края. За работой Школы молодые люди и все желающие могли наблюдать в режиме видеоконференцсвязи в студиях муниципальных образований, в сети «Интернет» на официальных ресурсах краевой избирательной комиссии.

Инициатором проекта стали члены Молодежного общественного совета при краевой избирательной комиссии. Мероприятия в рамках школы будут проходить в формате «живых» лекций в здании краевой избирательной комиссии и посредством вебинаров – все лекционные мероприятия в прямом эфире транслируются в сети «Интернет». Образовательные материалы будут размещены также на сайте сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края», а также на страницах избирательной комиссии края в социальных сетях. В течение трех месяцев ребята прослушают 6 специально разработанных лекционных занятий, которые подготовили эксперты и специалисты в области избирательного законодательства.

После освоения образовательного курса участники смогут пройти тестирование. В случае успешного прохождения заданий ребята получат сертификаты избирательной комиссии Краснодарского края, которые подтвердят их уверенные знания в области избирательного права и процесса.

Открыл мероприятие председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко. Он отметил, что избирательные комиссии Кубани настроены на установление активного контакта с молодежью в целях повышения правовой культуры и электоральной грамотности молодежи, омоложения кадрового состава избирательной системы края: «Мы постоянно находимся в поиске новых креативных идей, поэтому и «родилась» идея проведения данной Школы. Я призываю активно взаимодействовать со всеми комиссиями, и уже в самое ближайшее время реализовать на практике полученные знания и встать в ряды организаторов выборов на Кубани».

С приветственным словом к участникам Школы обратились приглашенные гости и эксперты. Начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Владимир Резник поприветствовал ребят от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева: «Молодежь была, есть и будет самой активной частью общества. Все сферы нашей жизни требуют талантливого подхода. Дерзайте, учитесь и развивайтесь на благо Кубани, и все у вас сложится удачно».

От Законодательного Собрания Краснодарского края обратилась к участникам Школы депутат, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Ирина Караваева: «Молодежь активно влияет на политическую жизнь нашей страны. Политическую культуру формировать сложно, однако необходимо».

«Не сверяя векторы жизни с молодежью, власть не сможет успешно развивать государство. Диалог с молодыми людьми позволят выбирать формы решения всех проблем и реализовывать все то полезное, что сегодня наработано совместными усилиями», — подчеркнул в своей речи Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова акцентировала внимание ребят на важности образования: «Будучи грамотными и образованными, вы сможете формировать повестку на различных уровнях управления. В рамках Школы вы сможете получить актуальную, взвешенную и достоверную информацию, лишенную искажений. Каждый может достичь успеха, если подойдет к образованию с желанием и душой».

Образовательную часть мероприятия открыл председатель Молодежного общественного совета при избирательной комиссии Краснодарского края, председатель ТИК Пригородная г. Новороссийска Евгений Азизов. Он наглядно продемонстрировал на примерах, почему молодежи важно принимать участие в выборах. Евгений Азизов рассказал ребятам о формах и методах повышения политической культуры и электоральной активности, которыми руководствуются в своей деятельности избирательные комиссии и молодежные организации края.

Социологический анализ участия молодежи в политической процессе, в том числе в выборных процедурах, представил Президент Центра прикладной социологии и политологии, член Общественного экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края Геннадий Подлесный. Он отметил, что активная позиция молодежи всегда может выступить решающим фактором, но к совершению любого действия необходимо подойти осознанно. В своем выступлении Геннадий Подлесный опирался на данные статистики и социологических исследований, чем особо вызвал интерес молодых людей, находящихся на лекции в краевой избирательной комиссии.

Завершилось мероприятие обращением председателя избирательной комиссии Краснодарского края к молодежи и организаторам выборам. Алексей Черненко призвал ребят проявлять активность, обмениваться контактами и тесно взаимодействовать по всем направлениям. Глава крайизбиркома объявил конкурс на лучший девиз и эмблему Молодежной школы. До 1 декабря все материалы принимаются по адресу izbirkom23@mail.ru в произвольной форме. Автор лучшей работы будет приглашен на заседание краевой избирательной комиссии и получит памятные сувениры, а председатель комиссии лично проведет экскурсию для победителя конкурса по зданию избирательной комиссии.

Следующее мероприятие Школы состоится через две недели – следите за анонсами!