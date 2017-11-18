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В Музыкальном кадетском корпусе КГИК появилось вакантное место

В Музыкальном кадетском корпусе Краснодарского государственного института культуры появилось вакантное место в пятом классе. Вступительные испытания по специальности "Инструментальное исполнительство" будут проводиться 2 декабря.

Будущему кадету необходимо будет пройти: два творческих испытания (специальный инструмент и проверка музыкально-теоретических знаний), испытание по общеобразовательным предметам (математика и русский язык) и психологическое тестирование.
Вакантное место появилось в связи с отчислением одного из воспитанников за неуспеваемость.
Отбор будет проводиться 2 декабря 2017 года с 14.00. Корпус 3, кабинет 314.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Образование

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