Активность детей в соцсетях приводит к косноязычию

/Образование/

Минобразования: современные дети из-за соцсетей разучились грамотно формулировать мысли.

В Министерстве образования России обратили внимание, что активность школьников в соцсетях и снижение популярности чтения книг привели к тому, что многие дети стали испытывать сложности в устной речи. Об этом в интервью СМИ заявила глава ведомства Ольга Васильева. Поэтому, не исключено, что в ближайшее время в школьную программу вернется устная часть по русскому на экзаменах. Дети разучились не только формулировать мысли, но и грамотно писать, подтвердил в интервью радио Sputnik врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович. По его словам, понятийный набор активной устной речи и пассивной устной речи нужно формировать еще в дошкольном возрасте.

«Снизилась актуальность письменной речи - пропали чистописи, где развивали нам моторику руки. Вопрос не только в мелкой моторике, но и в формировании определённой связи между движением руки, фонетическим произношением, дублированием мысли, и всё это замыкается на мозговую нервную пластину, и формируется рефлекс. Есть два момента, это превалирование клипового мышления в формировании понятийного аппарата ребёнка, то есть, это изображение: мультики, видеоряд, любой фильм, экранизация любого произведения и т.д. А второй момент - это снижение актуальности письменной речи, то есть, написание букв, которые обозначают звук. Этот звук должен отражать не только написанные буквы, но и формирование внутреннего образа, и замыкает эту тему на сухожилия, на мышцы. Вот два таких мощных значений. Что касается социальной сети, там тоже тексты становятся заменяемыми на смайлики и т.д. Уровень восприятия именно описательного, то есть, используемое количество эпитетов резко снижается. Что касается гаджетов, то любые текстовые редакторы сейчас наполнены системами Т9 и различными угадывающими механизмами, которые по своей сути, формируют и понятийный аппарат и речевой. И конечно, всё это вместе не способствует развитию, а как раз - разрушает. Мне не понятно одно, почему этим занимается Министерство образования, а не Министерство здравоохранения в содружестве с детскими психологами. Мне кажется, что с той стороны вход был бы более правильным, хотя бы по тому, что школа не может взять это дело на себя абсолютно, потому что ребёнок приходит в школу в 6, в 7, а иногда в 8-летнем возрасте, где уже в принципе всё сформировано. Восприятие, клиповое мышление и понятийный набор активной устной речи и пассивной устной речи. Я думаю, это задача врачей и психологов. Нужно сформировать правильное психологическое сообщество в детских, дошкольных учреждениях, возможно на государственном уровне, в рамках федеральной программы. Например, в каждый детский сад - по психологу, а лучше по два или по три, может разных специальностей. Я думаю, что надо увеличить количество психологов в школьных учреждениях, особенно в младшей школе. И в обязательном порядке расширить их возможности, именно с целью взаимодействия с родителями. Потому что школа - это то, что мы уже имеем постфактум. А дошкольные детские учреждения и всевозможные социальные педагогические центры по сопровождению детей, которые есть в каждом районе, их нужно развивать», - считает психолог.

Источник: https://ria.ru/radio/