Открытый урок Конституции провёл в Президентской библиотеке Учитель года России – 2017

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В преддверии Дня Конституции в Президентской библиотеке прошёл открытый урок Конституции. Мероприятие, приуроченное к 250-летию созыва Уложенной комиссии 1767 года, состоялось в рамках проекта «Видеолекторий – школе».

Открытый урок для школьников 10-х классов Санкт-Петербурга и Тюменской области провел абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017», советник министра образования и науки России, заместитель директора гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга, преподаватель истории, права и обществознания Илья Демаков.

Участники мероприятия узнали подробности о работе Комиссии 1767 года, её связи с Конституцией Российской Федерации; обсудили многие важные темы по истории конституционных идей в России; ознакомились с редкими документами из фонда Президентской библиотеки, такими как Наказ Екатерины Великой и выписка из «Соборного уложения» XVII века.

На портале Президентской библиотеки можно посетить Электронный музей конституционной истории России. Этот проект в интерактивной форме, с применением новейших технологий, рассказывает о конституционной истории и развитии права от Кондиций Анны Иоанновны, манифеста Александра Первого, конституционных проектов декабристов и замыслах Михаила Сперанского до конституционной реформы 1905–1906 годов и конституций советской эпохи. Максимально масштабно представлен основной закон, принятый в 1993 году на всенародном референдуме. В виртуальном музее собраны видео-, фото- и киноматериалы по подготовке Конституции 1993 года из архивов юристов и политиков, а также из коллекции Президентской библиотеки.

Здесь же благодаря 3D-туру можно виртуально посетить зал Конституции, который находится в здании Президентской библиотеки. Его постоянная экспозиция рассказывает о конституциях России ХХ столетия. Документы, фотографии, кинохроника посвящены «Основным государственным законам» Российской империи, Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 1918 года, Конституциям СССР 1924, 1936 и 1977 годов. Представлены этапы создания и принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. В зале находится особый экспонат – единственная копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации, подаренная Президентом Д. А. Медведевым в день открытия Президентской библиотеки 27 мая 2009 года.

Посетитель виртуальной выставки может ознакомиться с цифровыми копиями документов с пометами высшего должностного лица страны, видеосюжетами о торжественных церемониях вступления в должность Президента Российской Федерации разных лет, а также оцифрованными подписными листами, которые главы государства заполняли после принесения присяги.

Кроме того, на портале Президентской библиотеки представлены такие электронные коллекции как «Конституция – основной закон», куда вошлитексты конституций Российского государства различных исторических эпох, а также «Конституция Российской Федерации 1993 год». В подборкесодержатся документы, отражающие непосредственное участие Президента в работе над проектом, работу Конституционного совещания, открывшегося в Кремле 5 июня 1993 года. Здесь же показан процесс согласования государственными органами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, народными депутатами, органами местного самоуправления, экспертами, общественными организациями, предпринимательским сообществом проекта Конституции, представлены материалы, связанные с проведением всенародного голосования по проекту Конституции 12 декабря 1993 года.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки