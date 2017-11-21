Геленджикская молодежь к труду и обороне готова!

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Более 150 школьников муниципалитета и воспитанников спортивных школ города выполнили нормативы ГТО.

На минувших выходных на площади имени Погодина города-курорта прошел большой праздник спорта в рамках фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда». Перед сдачей нормативов зарядку для всех участников мероприятия провел Чемпион России по боксу, депутат городской Думы Василий Лепихин. Вместе с известным спортсменом геленджикские юноши и девушки выполнили комплекс разминочных упражнений, а затем приступили к отжиманию, подтягиванию, прыжкам в длину и выполнению других нормативов комплекса ГТО.

Также в рамках праздника на площади имени Погодина прошли презентация спортивных школ муниципалитета, мастер-класс от Чемпиона мира по тхэквондо Александра Петрова и были определены победители в номинациях «Сильнейший спортсмен» и «Самый спортивный ученик».

Среди девушек в первой номинации лучшей стала воспитанница отделения легкой атлетики спортивной школы «Надежда» Софья Сергеева, а среди юношей победы был удостоен воспитанник отделения греко-римской борьбы спортивной школы «Виктория» Расул Абуев.

Среди учащихся школ лучшие результаты показали Елизавета Новикова (школа №8) и Дмитрий Рогачев (школа №5).

Стоит отметить, что продолжится фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда» в Геленджике до 10 декабря. В его рамках на территории муниципалитета пройдет еще ряд мероприятий. Так, в течение всей этой недели известные геленджикские спортсмены Василий Лепихин и Александр Петров будут проводить зарядки в различных школах муниципалитета, а в центре тестирования ГТО нормативы выполнят работники отрасли физической культуры и спорта и спортивные семьи.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик