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В Белореченской воспитательной колонии прошел День правовой помощи детям

С несовершеннолетними осужденными Белореченской воспитательной колонии, в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, встретились представители Управления Минюста России по Краснодарскому краю, краевого Аппарата Уполномоченного по правам ребенка, регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», нотариальной палаты, общественного совета при УФСИН.

Приехавшие в воспитательную колонию правоведы проконсультировали осужденных по вопросам, касающимся прав и обязанностей несовершеннолетних граждан. На приеме по личным вопросам подростки могли задать в индивидуальном порядке вопросы тому или иному специалисту.

День правовой помощи детям в Белореченской воспитательной колонии проводится ежегодно. Для оказания всесторонней поддержки несовершеннолетним привлекаются известные в крае юристы, представители общественных и правозащитных организаций, правоохранительных органов. В повседневной деятельности учреждения просвещением несовершеннолетних осужденных в правовых и социальных вопросах занимаются сами работники Белореченской воспитательной колонии, в том числе юристы, психологи, социальные работники и сотрудники воспитательной службы.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Образование

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