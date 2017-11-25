Родители кубанских выпускников снова почувствовали себя школьниками

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Мамы и папы одиннадцатиклассников сели за парты, чтобы написать сочинение. На такую своеобразную репетицию экзамена родители идут для того, чтобы поддержать своих детей и снять напряженность, связанную с проведением письменного испытания. Итоговое сочинение выпускникам предстоит написать 6 декабря. От его результатов будет зависеть допуск школьника к государственной итоговой аттестации.

Пока дети готовятся, родители сегодня первыми прошли творческое испытание. Мероприятие провели со всеми нюансами – мам и пап собрали в аудитории, где они оставили личные вещи, организаторы рассказали им о всех тонкостях проведения и написания итогового сочинения, показали медпункт – в случае, если кому-то понадобится помощь. Ровно в 9 часов 30 минут прошла процедура получения и распечатывания тем сочинения. После – организаторы зафиксировали время начала экзамена и родители приступили к написанию. За процессом наблюдали и представители Министерства образования, науки и молодежной политики края.

«Международные исследования показали, что лучше других в школе учатся те дети, чьи мамы и папы читают с ними. И в дошкольном, и в школьном возрасте. И мы именно для этого и проводим этот экзамен для родителей – чтобы они стали еще на шаг ближе к своим детям. И вторая наша цель - познакомить их с самой процедурой проведения экзамена. Чтобы родители не так волновались и знали, что именно происходит с их детьми на экзаменах!» - подчеркнула начальник отдела государственной итоговой аттестации краевого МинОбра Ружена Гардымова.

Такая акция проводится на Кубани во второй раз. И в этом году к родителям выпускников присоединились и другие. Те, чьи дети пока не учатся в 11 классе. Кроме того, в экзамене приняли участие и представители общественности. Все результаты объявят 29 ноября.