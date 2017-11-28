Краснодарской школе присвоили имя Феликса Дзержинского!..

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Депутаты гордумы Краснодара проголосовали за присвоение школе № 32 имени Дзержинского. Решение было принято единогласно.

Что это такое? Он учился в этом заведении? Или построил ее? Или преподавал? Об этом развернулась широкая дискуссия на страницах соцсетей.

Заседание городской Думы Краснодара, в ходе которого депутаты поддержали инициативу коллектива краснодарской школы № 32 и УФСБ по Краснодарскому краю, состоялось во вторник, 28 ноября.

В качестве обоснования этой меры говорилось о том, что школа является лидером в гражданско-патриотическом и военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи, более 20 лет ее коллектив в тесном сотрудничестве и взаимодействии работает с ветеранской организацией Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, здесь уже 40 лет действует музей «Связь поколений».

Ходатайства ранее были одобрены на заседании Краснодарской межведомственной топонимической комиссии, которое состоялось 21 ноября.

Феликс Дзержинский (известный также под прозвищем «Железный Феликс») был советским политическим деятелем, основателем и главой Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Именно от сокращения «ЧК» произошло слово «чекист».

ВЧК РСФСР, являясь органом «диктатуры пролетариата» по защите государственной безопасности РСФСР, была основным инструментом реализации красного террора — комплекса карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в России против социальных групп, провозглашённых классовыми врагами, а также против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. По архивным данным, всего по приговорам ревтрибуналов и внесудебных заседаний ЧК в 1917—1922 годах было расстреляно 140 тысяч человек. При этом исследователь истории ВЧК О. Б. Мозохин на основании архивных данных подверг критике эту цифру. По его словам, «со всеми оговорками и натяжками число жертв органов ВЧК можно оценивать в цифру никак не более 50 тыс. человек». За те же годы, по данным В. В. Эрлихмана, от «белого террора» погибло около 300 тысяч человек.

Имя Дзержинского было присвоено городам и сёлам СССР, ряду заводов, фабрик, кораблей и других объектов. На улицах городов, в том числе и в Краснодаре, появились памятники и бюсты «Железного Феликса». Его имя присваивалось улицам и площадям, школам и институтам.

А потом был период свержения имени. В 1991 году главный памятник Дзержинскому на Лубянке в Москве рушили при огромном скоплении народа. Там рядом теперь памятный знак жертвам репрессий Советского времени.

Источник: http://www.yugopolis.ru/news/deputaty-gordumy-krasnodara-progolosovali-za-prisvoenie-shkole-32-imeni-dzerzhinskogo-107944