Среди росписей Каповой пещеры на юге Урала найдено изображение двугорбого верблюда

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Международная экспедиция археологов и реставраторов, работавшая в знаменитой Каповой пещере в Башкирии, обнаружила среди настенных росписей в пещере изображение двугорбого верблюда, которое датируется эпохой не позже 14 тысяч лет назад. Это уникальная находка, поскольку в палеолитическом искусстве изображения верблюдов практически не встречаются.

Первобытные росписи в Каповой пещере (известной также как пещера Шульган-Таш) были найдены в 1959 году. Большую роль в их исследовании сыграли ученые Института археологии АН СССР. На данный момент обнаружено около 170 рисунков - мамонты, лошади, антропоморфные фигуры. Эти образцы палеолитической живописи представляет собой самые восточные достоверно документированные произведения пещерного искусства. Наиболее вероятно, что изображения на стенах и сводах были сделаны в интервале от 13 до 26 тысяч лет, но не исключена и более ранняя дата – до 37 тысяч лет.

В настоящее время в мире известно 43 памятника с наскальными росписями в пещерах и под открытым небом, которые включены в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Власти Башкирии намерены подать заявку на включение Каповой пещеры в этот список. Для этого, в частности, планируется создать трехмерную электронную модель пещеры. Кроме того, по поручению правительства республики Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ ведет работу по консервации и исследованию первобытной живописи.

Ранее, в 1970-х годах, в пещере уже были сделаны некоторые не вполне удачные реставрационные работы. Поэтому теперь для руководства работами был приглашен реставратор из Андорры Эудалд Гуилламет (Eudald Guillamet), рекомендованный всемирно известным Музеем Альтамиры (Альтамира - пещера на севере Испании, открытая еще в 1879 году и ставшая своего рода символом древнейшего художественного творчества).

Раскрытие рисунков под руководством Гуилламета проходило в течение 22 дней. Ранее он проводил аналогичные работы во всемирно известной французской пещере Арси-сюр-Кюр, где из-под кальцитовых натеков были раскрыты многие красочные изображения. Основная проблема сохранения пещерных изображений связана с натеками кальцита, которые,В Каповой пещере применялся хорошо зарекомендовавший себя метод расчистки с использованием электромеханических бормашин, который позволяет за один проход удалять минимальный объем кальцита, предотвращая тем самым возможность повреждения красочного слоя.

Работы по раскрытию проводились в рамках многолетнего проекта по очистке пещеры от посетительских надписей, инициированного НПЦ. Сотрудники НПЦ прошли обучение у Гуилламета и на равных принимали участие в работах по расчистке рисунков.

В результате под толстым кальцитовым натеком было найдено реалистичное, выполненное тщательно и со знанием натуры изображение двугорбого верблюда. В настоящее время эта фигура составляет левый фланг композиции, известной как «лошади и знаки». Контур задней части животного и ранее был виден из-под расчищенной еще в конце 1970-х годов плоскости (к этой расчистке предъявлялось немало претензий, которые были учтены в ходе разработки текущей стратегии консервационных мероприятий и их методики).

Пару лет назад именно в этой части композиции был высверлен образец кальцитового натека для уран-ториевого датирования, давший интервал от 14 до 37 тысяч лет назад. Эти данные делают палеолитическое "происхождение" верблюда практически несомненным.

В эту эпоху климат на территории Южного Урала был более суровым и холодным, но это вовсе не было препятствием для расширения (в сравнении с современным) ареала обитания верблюдов. Тундро-степные пространства были значительно большими, чем нынче, активнее рассекали лесные массивы, а, следовательно, и верблюды имели больший ареал обитания, чем ныне. Они соседствовали с мамонтами, шерстистыми носорогами и другим животными, чьи образы составляют эталонный изобразительный ряд искусства ледниковой эпохи и представлены в искусстве Каповой пещеры. Находки костей верблюдов нередки на Южном Урале и в Западной Сибири.

Однако в древнейшем искусстве каменного века изображения верблюдов редки, известна гравировка мамонтового бивня из окрестностей города Парусинка в Западной Сибири с радиоуглеродной датой самого бивня около 13 тысяч лет, а также в пещере Хойт-Ценкер-Агуй из Монголии. С 1 тысячелетия до нашей эры изображения верблюдов многочисленны на предметах кочевнического искусства и встречаются в Оренбургских степях и Казахстане. Мастера евразийских степей достигли высокого мастерства в изображении этих животных.

Съемку изображений из Каповой пещеры в инфракрасном диапазоне проводили специалисты из Института археологии РАН. Съемка показала, что краска была приготовлена путем смешения красной охры и угля. Наличие добавки угля дает возможность увидеть контуры изображения на снимках в инфракрасном диапазоне; линия обводки отсутствует, хотя при разглядывании обычных снимков оптические иллюзии играют с восприятием злую шутку. Анализ цвета красок с использованием атласа цветов (позволяющих объективно сопоставлять оттенки) и сравнительная фотосъемка в ближнем инфракрасном диапазоне изображения верблюда и находящейся рядом с ним трапеции показала, что были нанесены идентичными красками.

К сожалению, ранее в СМИ была распространена неточная информация, согласно которой в пещере был найден «рисунок фигуры верблюда, выполненный красной охрой и частично оконтуренный черной линией, нанесённой древесным углём».

Работа по исследованию репертуара образов пещерного искусства каменного века на Урале продолжаются. На пресс-конференции, состоявшейся в Уфе во вторник Гуилламет просил поручить Институту археологии исследование уникальной находки.

Источник: Ученый секретарь ИА РАН, член Совета по сохранению Каповой пещеры при правительстве РБ, доктор исторических наук