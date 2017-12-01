Минобрнауки России подготовило разъяснения по изучению родных языков

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На основании принятого 31 декабря 2015 года ФГОС основного общего образования Минобрнауки России подготовлены материалы, разъясняющие особенности изучения родных и государственных языков в общеобразовательных организациях, а также предложения по формированию учебного плана на основе данных разъяснений.

Все разъяснения составлены, в том числе с учётом поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям 20 июля 2017 года о реализации принципа добровольности изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации.

Министерством предложены новые возможности для преподавания и изучения государственных языков республик в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с обязательным учётом интересов и запросов школьников и их родителей. При этом учебные планы, используемые школами республик, должны обеспечивать возможность изучения государственных языков республик на добровольной основе, тем самым гарантируя право выбора родителей и учащихся.

Данная работа была проведена с учётом ранее направленного Президентом Республики Татарстан Р.Н. Минниханова обращения. Ведомством отмечена продуманная и конструктивная позиция главы региона и Государственного Совета Республики Татарстан в отношении принятия дополнительных мер, связанных с обеспечением нагрузки для преподавателей русского и татарского языков, а также по снятию напряженности со стороны педагогической и родительской общественности. Такой подход позволил оперативно принять меры по выравниванию ситуации с преподаванием татарского языка как государственного языка республики на добровольной основе.

1 декабря, в рамках совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, состоится сессия с участием министров образования республик, где также пройдёт обсуждение методических рекомендаций по вопросам изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Минобрнауки России