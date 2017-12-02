Преподаватель ГМУ принял участие в конференции «Мегатренды глобальной экономики и предпринимательства»

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Кафедра Экономической теории, экономики и менеджмента (ЭТЭМ) в рамках Научной школы, функционирующей под руководством д.э.н. Ботнарюк М.В., принимает активное участие в конференциях, проводимыми ведущими российскими университетами страны.

22 ноября 2017 г. д.э.н., профессор кафедры ЭТЭМ Бабурина О.Н. участвовала в международной научно-практической конференции «Мегатренды глобальной экономики и предпринимательства», организованной кафедрой Мировой экономики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Бабурина О.Н. выступила с докладом «Тренды развития морского транспорта в глобальной экономике» и поздравила чл.-корр. РАН, д.э.н., профессора, зав. кафедрой Мировой экономики Хасбулатова Р.И. с юбилеем. От имени командования Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова Бабурина О.Н. выразила благодарность за подготовку кадров высшей квалификации.