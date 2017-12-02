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Завершилась летняя навигационная практика у курсантов Филиала ФГБОУ ВО «Государственный морской университет» им Ф.Ф.Ушакова на учебном парусном судне «Херсонес».

Практика стала ярким событием в жизни ребят. Для многих это была первая встреча с работой в море. Первый шторм, проверка настоящих мужских качеств. Наши курсанты показали свою готовность к профессии – принимали ответственные решения, поднимались по реям, не боялись тяжелой работы.

Опытные наставники делились своим профессионализмом. В порту г. Севастополя курсантов ждала теплая встреча.

От имени и по поручению ректора Университета профессора, доктора технических наук Кондратьева Сергея Ивановича директор Филиала в

г. Севастополь Корнилов Юрий Петрович поздравил курсантов с окончанием практики, пожелал дальнейших успехов в учебе, выразил благодарность капитану парусника «Херсонес» Тесленко Д.С. за отцовское внимание к курсантам, а так же руководству ФГУП «Росморпорт» за организацию практики.

Курсантов приветствовали директор Севастопольского филиала ФГУП «Росморпорт» Фильчаков А. А. , заместитель директора по безопасности мореплавания Нестеров А.Г., начальник отдела эксплуатации флота Комлев С.В., руководитель практики капитан 2 ранга Федотов В.Д.

Помощник благочинного Севастопольского округа отец Стефаний пожелал твердости духа в выбранном нелегком морском деле.

Море не терпит слабых.