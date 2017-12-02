Археологи расскажут об итогах работы в Крыму

/Образование/

6 декабря, в 11:30, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе пройдет пресс-конференция, посвященная итогам работы Крымской новостроечной экспедиции Института

археологии РАН, участники которой с апреля 2017 года вели полевые исследования в зоне строительства автотрассы "Таврида".

Археологи обследовали территорию вдоль всей трассы протяженностью 250 километров, всего было исследовано более 80 археологических памятников различных эпох - от палеолита до 20 века. Археологические исследования такого масштаба проводятся в Крыму впервые. Вместе с сотрудниками Института археологии РАН в них участвуют ученые Института истории материальной культуры РАН, Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Института археологии Татарстана АН РТ, Института археологии Крыма РАН, а также Керченского музея-заповедника, Музея-заповедника "Неаполь Скифский". Помимо специалистов-археологов в работе экспедиции участвуют антропологи, палеозоологи, почвоведы, реставраторы, геодезисты.

Работы на трассе позволили сделать своеобразный разрез через весь Крым с востока на запад. Он наглядно отражает особенности исторического развития и характер хозяйственной деятельности населения полуострова на протяжении нескольких тысяч лет. Научная обработка полученных раскопками материалов только началась и займет не один год. Все находки, обнаруженные при раскопках, передаются в фонды Крымских музеев.

В рамках пресс-конференции археологи расскажут о наиболее интересных находках, о том, что ученые узнали об истории Крыма.

Участники конференции:

Руководитель экспедиции Сергей Юрьевич Внуков, ведущий научный сотрудник Отдела классической археологии ИА РАН, доктор исторических наук.

Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Владиславович Майко, доктор исторических наук

Руководитель отдела полевых исследований ИА РАН Александр Александрович Масленников, доктор исторических наук